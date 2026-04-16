«Конечно, это не потеря для «Автомобилиста». Плющев — об уходе Буше из уральского клуба

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о расторжении контракта нападающего Рида Буше с «Автомобилистом».

«Новости о расторжении контрактов весной — это нормальное явление. Каждый клуб и каждый игрок сами решают, что делать дальше. Буше с конца января не играл за клуб. Конечно, это не потеря для «Автомобилиста», потому что его долго не было. Команда без него была два месяца», — приводит слова Плющева Metaratings.

В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 встреч в лиге и 350 (187+163) очков. В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.