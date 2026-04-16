«Ещё 2 года. Вот контракт». Овечкин о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»

Журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х привела цитату российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина касательно будущего в клубе.

«Что надеется услышать Алекс Овечкин от генерального менеджера Криса Патрика? Ещё два года. Вот твой контракт», — написала Сильбер.

Напомним, Овечкин ещё не принял решения о возможном продолжении карьеры в столичном клубе. По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл вс 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.