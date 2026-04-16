Александр Овечкин рассказал, что повлияет на его решение продолжить карьеру в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какой фактор повлияет на его решение продолжить карьеру в столичном клубе.

«Одним из факторов будет то, станет ли «Кэпиталз» командой уровня плей-офф и будет ли бороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.