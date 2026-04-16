«Ну, я свободный агент». Овечкин — о возможности перехода в другой клуб НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности перехода в другой клуб НХЛ.

«Ну, я свободный агент. Шучу. Если серьёзно, вероятно, нет», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды. В ассистентской гонке Овечкин разделил пятую строчку с Коннором Макмайклом. Показатель полезности Александра по итогам минувшей регулярки составил «-5».

