Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Овечкин: сыновья постоянно спрашивают меня: «Ты останешься?» Они этого хотят

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про желания сыновей Сергея и Ильи.

«Сергей и Илья продолжают спрашивать: «Пап, ты останешься?» Я отвечаю им так же, как и всем остальным: «Посмотрим». Они взволнованы. Они хотят, чтобы я остался, потому что они любят город, любят команду, любят ребят», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

