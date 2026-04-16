Александр Овечкин: сыновья постоянно спрашивают меня: «Ты останешься?» Они этого хотят

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про желания сыновей Сергея и Ильи.

«Сергей и Илья продолжают спрашивать: «Пап, ты останешься?» Я отвечаю им так же, как и всем остальным: «Посмотрим». Они взволнованы. Они хотят, чтобы я остался, потому что они любят город, любят команду, любят ребят», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.