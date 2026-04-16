Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о травме, которую получил на старте сезона НХЛ.

«Я повредил подколенное сухожилие на тренировках в начале сезона. Как всегда, за сезон мне пришлось преодолеть ряд травм, но я смог сыграть все 82 матча», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ 40-летний россиянин записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды в сезоне.