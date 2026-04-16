Овечкин — о концовке сезона: я практически уверен, что это не последняя моя игра
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что игра с «Коламбус Блю Джекетс», вероятно, не была последней в его карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27     1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46     1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)    

«Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

