Овечкин — о концовке сезона: я практически уверен, что это не последняя моя игра

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что игра с «Коламбус Блю Джекетс», вероятно, не была последней в его карьере.

«Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.