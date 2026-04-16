Сикьюра: в Канаде русских представляют угрюмыми, пьющими водку и приручающими медведей

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высоко оценил свою жизнь в России.

– Вы живёте в России уже два года. Какие впечатления оставила страна?

– Москва – потрясающий город для жизни! Мы с женой очень часто путешествуем, но считаем этот город одним из самых классных. Думаю, это лучшее место из всех тех, где мне доводилось играть, включая Северную Америку. Болельщики «Динамо» очень тепло приняли меня, я стал частью большой семьи. Это очень ценно. Я стараюсь постепенно привыкать к русской культуре: езжу на метро, пользуюсь русскими приложениями и учу язык. В следующем году я хочу основательно заняться изучением русского, чтобы лучше понимать окружающих.

– Вы сказали, что стараетесь привыкнуть к местной культуре. Что можете сказать о менталитете россиян? Все существующие стереотипы – это миф?

– Знаете, в Канаде практически ничего не знают о русских. Обычно их представляют угрюмыми людьми, которые пьют водку и приручают медведей. На самом деле, русские люди максимально дружелюбные и открытые! За два года мы нашли много новых друзей в Москве. Даже охранник в нашем доме стал большим фанатом «Динамо», потому что мы с женой систематически зовём его на игры. За два года я убедился, что все стереотипы о русских людях – это выдумки, – приводит слова Сикьюры Metaratings.