Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: Гашек от меня просто плакал! Его на паузе можно было убрать

Комментарии

Вице‑президент по развитию КХЛ и олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал об игре против вратаря Доминика Гашека.

— У каждого нападающего есть любимый вратарь…
— Знаете, в те годы я много забивал Доминику Гашеку. Он от меня просто плакал! Забивал ему и в сборной, и в НХЛ. Не знаю, как это получалось.

Я не любил маленьких вратарей, а большим забивал много. Гашек же постоянно прыгал, падал, его на паузе можно было убрать — и когда он как червяк уже валялся, то забивать в пустые ворота.

Сейчас он странно себя ведёт, много плохого про нас говорит. Вратари — вообще особенные люди. Всё же, когда шайба быстро летит, ты машинально уворачиваешься. А вратарям нельзя, приходится ловить! Поэтому, видимо, что‑то меняется… Хотя сейчас общаешься с российскими вратарями — получаешь огромное удовольствие. Тот же Сергей Бобровский. Прекрасные пацаны! — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android