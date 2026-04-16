Каменский: Гашек от меня просто плакал! Его на паузе можно было убрать

Вице‑президент по развитию КХЛ и олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал об игре против вратаря Доминика Гашека.

— У каждого нападающего есть любимый вратарь…

— Знаете, в те годы я много забивал Доминику Гашеку. Он от меня просто плакал! Забивал ему и в сборной, и в НХЛ. Не знаю, как это получалось.

Я не любил маленьких вратарей, а большим забивал много. Гашек же постоянно прыгал, падал, его на паузе можно было убрать — и когда он как червяк уже валялся, то забивать в пустые ворота.

Сейчас он странно себя ведёт, много плохого про нас говорит. Вратари — вообще особенные люди. Всё же, когда шайба быстро летит, ты машинально уворачиваешься. А вратарям нельзя, приходится ловить! Поэтому, видимо, что‑то меняется… Хотя сейчас общаешься с российскими вратарями — получаешь огромное удовольствие. Тот же Сергей Бобровский. Прекрасные пацаны! — цитирует Каменского «Матч ТВ».