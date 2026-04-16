Хмелевски: в «Ак Барс» весь сезон не верят, а мы в полуфинале, пусть дальше не верят

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски подвёл итог серии 1/4 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4-0).
– Что скажешь по серии? С одной стороны, 4-0, но...
– Мы сделали большое дело, когда выиграли две встречи в Минске. Это было очень важно для нашей уверенности, и дальше мы уже понимали, что можем закрыть серию дома.
– Какой ключевой матч выделишь?
– Думаю, второй. То, что они вели, мы сравняли и затащили в овертайме. Там так было шумно на арене, а потом мы забили победный гол – и тишина.
– Минск какие-то сюрпризы преподнёс по ходу этих четырёх матчей?
– Нет, мы полностью были готовы, в принципе, понимали, что соперник очень сильный, несмотря на счёт серии. Но спасибо экспертам, что перед серией шансов нам не давали. Это была дополнительная мотивация для нас.
– Ты где-то читаешь их мнения или просто слышал? Или обсуждали это внутри коллектива?
– Ну просто так сказали, что никто в нас не верит. Пусть так и дальше не верят. Целый сезон не верят, не верят. Говорят, что мы что-то не можем собраться, а сейчас мы в полуфинале! И едем дальше с хорошей уверенностью. И я горжусь каждым человеком в этой раздевалке, — цитирует Хмелевски Metaratings.