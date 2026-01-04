«Авангард» победил в серии ЦСКА и стал полуфиналистом Кубка Гагарина — 2026

В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии – 4-1 в пользу омского клуба.

На 35-й секунде первого периода Джованни Фьоре открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Дмитрий Рашевский удвоил преимущество «Авангарда». На пятой минуте третьего периода Иван Дроздов забросил шайбу в составе ЦСКА.

В следующей серии Кубка Гагарина «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом». Даты матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.