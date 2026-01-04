Авангард — ЦСКА, результат пятого матча 16 апреля 2026, счет 2:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» победил в серии ЦСКА и стал полуфиналистом Кубка Гагарина — 2026
Комментарии

В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии – 4-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 35-й секунде первого периода Джованни Фьоре открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Дмитрий Рашевский удвоил преимущество «Авангарда». На пятой минуте третьего периода Иван Дроздов забросил шайбу в составе ЦСКА.

В следующей серии Кубка Гагарина «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом». Даты матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.

Календарь Кубка Гагарина — 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
