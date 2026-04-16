Определилась первая полуфинальная пара Кубка Гагарина — 2026

В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии – 4-1 в пользу омского клуба.

Таким образом, стала известна первая полуфинальная пара Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ был сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» со счётом 4-0. «Авангард» в первом раунде победил «Нефтехимик» (4-1).