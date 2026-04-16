Определилась первая полуфинальная пара Кубка Гагарина — 2026

Определилась первая полуфинальная пара Кубка Гагарина — 2026
В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии – 4-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

Таким образом, стала известна первая полуфинальная пара Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ был сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» со счётом 4-0. «Авангард» в первом раунде победил «Нефтехимик» (4-1).

