Б. Михайлов: Ротенберг во главе «Динамо» — это интересный вариант

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов прокомментировал информацию, что новым главным тренером «Динамо» может стать Роман Ротенберг.

«Насколько я понимаю, пока это ещё не свершившийся факт, а я привык давать комментарии уже после официального назначения. Но я могу сказать, что кандидатура Романа Борисовича, главного тренера сборной «Россия 25», весьма интересная. В последние годы он уделяет огромное внимание детскому-юношескому хоккею — МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Этот вопрос решать руководству клуба. На мой взгляд, это интересный вариант», — сказал Михайлов «Чемпионату».