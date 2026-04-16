В. Белов: Ротенберг поможет московскому «Динамо» перезапуститься

Бывший нападающий «Динамо», экс главный тренер «Витязя», «Ак Барса» и «Лады» Валерий Белов считает, что назначение главным тренером московского клуба Романа Ротенберга принесёт клубу много пользы.

«Как я отношусь к информации о том, что Роман Борисович может возглавить «Динамо»? Положительно. При нём в СКА была выстроена мощная вертикаль. Главная команда выигрывала Кубок Гагарина, молодёжка — Кубок Харламова, в целом успешно выступала и команда в ВХЛ. Развитие игроков было налицо, была подпитка молодыми игроками из ВХЛ и МХЛ. То, что как раз нужно нынешнему «Динамо». Нынешний сезон столичный клуб провёл крайне неудачно — и в КХЛ, и в МХЛ. Очевидно, что пришло время что-то менять. И я уверен, что Роман Ротенберг может помочь клубу перезапуститься», — сказал Белов «Чемпионату».