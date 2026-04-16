Форвард «Флориды» Барков высказался о возможном уходе Сергея Бобровского из клуба

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из клуба.

«В Южной Флориде нет ни одного человека, который хотел бы, чтобы он отсюда уехал», — приводит слова Баркова журналист Алекс Баумгартнер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, семилетний контракт Бобровского и «пантер» на $ 70 млн истекает по окончании текущего сезона. Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» (2024, 2025).

Ранее журналист ESPN Грег Вышински высказался относительно возможного нового контракта Бобровского и «Флориды».