«Надеюсь, кто-нибудь побьёт этот рекорд». Овечкин — о своём достижении по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём рекорде по количеству заброшенных шайб в регулярках НХЛ. 6 апреля 2025 года он установил исторический рекорд, забросив 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола), которое удерживалось 26 лет.

«Забить свой 900-й гол было круто, такого ещё не делал никто за всю историю игры. Надеюсь, кто-нибудь побьёт этот рекорд. Посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, всего на счету Овечкина в регулярках НХЛ 929 шайб. По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.