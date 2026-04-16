Барков сыграет за Финляндию на чемпионате мира, форвард «Флориды» пропустил сезон в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков планирует принять участие в чемпионате мира после пропущенного сезона НХЛ. Кроме того, на мировом первенстве за сборную Финляндии сыграет форвард «пантер» Антон Лунделль. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

30-летний Барков не сыграл ни в одном матче регулярного сезона-2025/2026 из-за травмы колена. Последний раз Барков выходил на лёд в плей-офф НХЛ прошлого сезона, когда он набрал 22 очков в 23 играх и помог «Пантерз» взять второй подряд Кубок Стэнли. Без Баркова «Флорида» заняла седьмое место в своём дивизионе и не попала в плей-офф впервые за семь сезонов.

24-летний Лунделль в сезоне провёл 64 встречи, где набрал 44 (18+26) очка.