Александр Овечкин высказался о трудностях игры против Макдэвида и Маккиннона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру против звёзд НХЛ Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.

«Высокие скорости делают игру сложнее. Если ты Макдэвид или Маккиннон, для тебя это простая игра. Но когда пытаешься с ними соперничать, это тяжело… Хотел бы я кататься как Фрэнки [Этен Фрэнк]», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

