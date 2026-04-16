Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фетисов отреагировал на слова Овечкина, что он ещё не сыграл последний матч в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о словах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который заявил, что вероятно, не сыграл свой последний матч в НХЛ.

«Информацию, которая всех интересует, должен объявить сам Саша. Но я рад тому, что он отдал такой пас мировой прессе для обсуждения. Я считаю, что он должен сыграть [в «Вашингтоне»] ещё один сезон. Это может быть красивая история. Хочу, чтобы всё у него сложилось, он добрался до этого немыслимого рекорда какое-то время назад, помог команде выиграть Кубок Стэнли, и было бы красиво, если бы он помог за этот сезон команде укрепиться. Дальше всё будет от него зависеть», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

