Фетисов отреагировал на слова Овечкина, что он ещё не сыграл последний матч в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о словах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который заявил, что вероятно, не сыграл свой последний матч в НХЛ.

«Информацию, которая всех интересует, должен объявить сам Саша. Но я рад тому, что он отдал такой пас мировой прессе для обсуждения. Я считаю, что он должен сыграть [в «Вашингтоне»] ещё один сезон. Это может быть красивая история. Хочу, чтобы всё у него сложилось, он добрался до этого немыслимого рекорда какое-то время назад, помог команде выиграть Кубок Стэнли, и было бы красиво, если бы он помог за этот сезон команде укрепиться. Дальше всё будет от него зависеть», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».