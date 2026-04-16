«Теперь понимаем, кто нам нужен». Никитин высказался после вылета ЦСКА из плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4).

«Авангард» — с победой, хотелось бы поблагодарить за эту серию. Она вышла очень информативной для нас, увидели своих ребят на фоне элитного соперника, понимаем, кому в чём нужно совершенствоваться, кто нам нужен. Я бы так эту серию рассмотрел», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.