«Теперь понимаем, кто нам нужен». Никитин высказался после вылета ЦСКА из плей-офф КХЛ

«Теперь понимаем, кто нам нужен». Никитин высказался после вылета ЦСКА из плей-офф КХЛ
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4).

«Авангард» — с победой, хотелось бы поблагодарить за эту серию. Она вышла очень информативной для нас, увидели своих ребят на фоне элитного соперника, понимаем, кому в чём нужно совершенствоваться, кто нам нужен. Я бы так эту серию рассмотрел», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    
«Авангард» победил в серии ЦСКА и стал полуфиналистом Кубка Гагарина — 2026
