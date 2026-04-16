Никитин — о быстром голе «Авангарда»: реакция на такое отличает элитную команду от обычной

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4) высказался о быстром пропущенном голе от Джованни Фьоре.

«Быстрый пропущенный гол? Реакция на такие нестандартные ситуации отличает элитную команду от обычной. Мы сегодня не смогли выйти из этой ситуации. Команды сражались, было достаточно моментов, чтобы вернуться в матч и выиграть его. Не сетую, что пропустили этот быстрый гол. Мы всегда делаем акцент на правильной реакции как на хорошую, так и на плохую смену», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

