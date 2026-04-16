Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о быстром голе «Авангарда»: реакция на такое отличает элитную команду от обычной

Никитин — о быстром голе «Авангарда»: реакция на такое отличает элитную команду от обычной
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4) высказался о быстром пропущенном голе от Джованни Фьоре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Быстрый пропущенный гол? Реакция на такие нестандартные ситуации отличает элитную команду от обычной. Мы сегодня не смогли выйти из этой ситуации. Команды сражались, было достаточно моментов, чтобы вернуться в матч и выиграть его. Не сетую, что пропустили этот быстрый гол. Мы всегда делаем акцент на правильной реакции как на хорошую, так и на плохую смену», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android