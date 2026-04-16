«Много сил ушло, чтобы остановить эту машину». Никитин — о серии ЦСКА с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4) прокомментировал стиль игры омского клуба.

«Первая игра серии дала импульс «Авангарду». Соперник поехал, как машина с горы, и сначала нужно было его остановить, а потом уже — откатывать. Много сил ушло, чтобы эту машину остановить. Как раз сегодня этих силёшек и не хватило для реализации моментов, для недопущения глупостей. Отличная серия в том плане, что были очень плотные игры, каждая смена на вес золота. Мы посмотрели, кто может в таком хоккее играть, физически, на характере при просадке, кто может выигрывать борьбу. Так что очень много полезной информации появилось», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.