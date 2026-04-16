Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Много сил ушло, чтобы остановить эту машину». Никитин — о серии ЦСКА с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4) прокомментировал стиль игры омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Первая игра серии дала импульс «Авангарду». Соперник поехал, как машина с горы, и сначала нужно было его остановить, а потом уже — откатывать. Много сил ушло, чтобы эту машину остановить. Как раз сегодня этих силёшек и не хватило для реализации моментов, для недопущения глупостей. Отличная серия в том плане, что были очень плотные игры, каждая смена на вес золота. Мы посмотрели, кто может в таком хоккее играть, физически, на характере при просадке, кто может выигрывать борьбу. Так что очень много полезной информации появилось», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

