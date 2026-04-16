Никитин: ни у кого в ЦСКА не должно быть иллюзий. Бились, дрались, а победил «Авангард»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4) оценил игру армейского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Для того чтобы стать сильнее, нужно провести правильный анализ. И это не только тренерского штаба и игроков касается, не только самой игры, но и нужно правильно оценить уровень притязаний. Сейчас ребятам сказали, что совершенно неудовлетворительное завершение сезона, чтобы ни у кого не было иллюзий, что бились, дрались, а в итоге дальше идёт «Авангард». Если это произойдёт в голове и в сердце, то можно будет говорить о том, что тот опыт, который получили, пойдёт в пользу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

