Василевский — главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ, Сорокин — второй

Василевский — главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ, Сорокин — второй
Официальный сайт НХЛ провёл опрос для определения претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Главным претендентом стал российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На второй строчке — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский, «Тампа» – 75 баллов (14 первых мест).
2. Илья Сорокин, «Айлендерс» – 49 (2).
3. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» – 35.
4. Скотт Уэджвуд, «Колорадо Эвеланш» – 33.
5. Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» – 21.
6. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» – 13.
7. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» – 10.
8. Брэндон Басси, «Каролина Харрикейнз» – 3.
9. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» – 1.

Материалы по теме
Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Сорокин — в тройке
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
