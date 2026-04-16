Василевский — главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ, Сорокин — второй

Официальный сайт НХЛ провёл опрос для определения претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Главным претендентом стал российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На второй строчке — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский, «Тампа» – 75 баллов (14 первых мест).

2. Илья Сорокин, «Айлендерс» – 49 (2).

3. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» – 35.

4. Скотт Уэджвуд, «Колорадо Эвеланш» – 33.

5. Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» – 21.

6. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» – 13.

7. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» – 10.

8. Брэндон Басси, «Каролина Харрикейнз» – 3.

9. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» – 1.