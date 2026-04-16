Пайгин: не понимаю тех, кто называет хоккей «Локомотива» скучным

Бывший защитник «Локомотива» Зият Пайгин высказался о победе команды в четвертьфинале Кубка Гагарина в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-0).

«Не скажу, что «Локомотив» во время моей игры и сейчас сильно отличается. Никитин заложил базу этого «Локомотива», а Хартли её дополнил. Я играл у Квартальнова, он ставил немного другой хоккей. Внутри команды всё отлично, это подтверждают уверенные победы.

Пока ярославцы не меняют стиль и идут по сезону без спадов и травм. Не понимаю тех, кто называет хоккей «Локомотива» скучным. В первую очередь от клуба все ждут результат. А всё остальное второстепенно», — цитирует Пайгина Metaratings.