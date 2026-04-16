«Он стал величайшим снайпером всех времён». Кросби — о противостоянии с Овечкиным

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о противостоянии с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я думаю, что поначалу, если учитывать то, как мы начинали, соперничество и всё остальное, было вполне естественно, что мы будем играть друг против друга, особенно в плей-офф. Но с годами, когда я узнал его получше, познакомился с его семьёй, между нами возникло взаимное уважение.

Так что было здорово, что мы так рано начали играть вместе и продержались так долго, я видел его карьеру, знал, какие на него возлагались большие надежды, и при этом он стал величайшим снайпером всех времён. Я понимал, чего от него ждут, и видел это вблизи, и даже немного проникся этим. Да, всё сложилось как нельзя лучше», — сказал Кросби в эфире The Pat McAfee Show.