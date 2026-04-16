Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1).

«Серия получилась такой, как мы и ожидали. Две активные команды, действующие мощно и уверенно, две обученные команды. Мы придерживались своих сильных сторон, старались действовать уверенно в обороне и действовать в силовой манере. Если бы мы действовали иначе, то мы бы не прошли ЦСКА. Всё лето, весь сезон мы работали, чтобы сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, в этом контексте мы подбирали ребят, и мы сделали этот шаг», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей серии Кубка Гагарина «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом».