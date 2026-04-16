Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Серия получилась такой, как мы и ожидали. Две активные команды, действующие мощно и уверенно, две обученные команды. Мы придерживались своих сильных сторон, старались действовать уверенно в обороне и действовать в силовой манере. Если бы мы действовали иначе, то мы бы не прошли ЦСКА. Всё лето, весь сезон мы работали, чтобы сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, в этом контексте мы подбирали ребят, и мы сделали этот шаг», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей серии Кубка Гагарина «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом».

«Авангард» победил в серии ЦСКА и стал полуфиналистом Кубка Гагарина — 2026
