Ги Буше — о полуфинале: «Авангарду» предстоит встретиться с командой без слабых сторон

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1) поделился ожиданиями от противостояния с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина — 2026.

«Впереди ещё более интересный вызов, нам предстоит встретиться с действующим чемпионом, с лучшей командой лиги, у которой нет никаких слабых сторон. Для нас привилегия — сразиться с таким соперником, как «Локомотив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Старт серии «Локомотив» — «Авангард» запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ был сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» со счётом 4-0. «Авангард» в первом раунде одолел «Нефтехимик» (4-1).