Ги Буше назвал четыре фактора, которые решают исход большого количества матчей в хоккее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1) рассказал о факторах, которые решают исход большого количества матчей в хоккее.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Гол ЦСКА сегодня — это нетипичная ошибка для «Авангарда». Было небольшое сомнение игрока на смене, он немного промедлил, и это привело к тому, к чему привело. Конечно, такое допускать нельзя. Вообще, я бы отметил четыре вещи, которые влияют на результат команды больше, чем подбор игроков: это смены, это потери шайбы, удаления и вбрасывания. Эти четыре фактора решили исход большого количества матчей. Тут нам есть в чём прибавлять, но если сравнивать с началом сезона, то мы наблюдаем большой прогресс. С ЦСКА было очень непросто действовать именно во втором периоде из-за дальней скамейки, они здорово закидывают шайбу вглубь зоны и накладывают смены. Четвёртый матч серии мы проиграли именно во втором периоде, и нам нужно улучшать этот компонент», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
