Ги Буше назвал четыре фактора, которые решают исход большого количества матчей в хоккее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1) рассказал о факторах, которые решают исход большого количества матчей в хоккее.

«Гол ЦСКА сегодня — это нетипичная ошибка для «Авангарда». Было небольшое сомнение игрока на смене, он немного промедлил, и это привело к тому, к чему привело. Конечно, такое допускать нельзя. Вообще, я бы отметил четыре вещи, которые влияют на результат команды больше, чем подбор игроков: это смены, это потери шайбы, удаления и вбрасывания. Эти четыре фактора решили исход большого количества матчей. Тут нам есть в чём прибавлять, но если сравнивать с началом сезона, то мы наблюдаем большой прогресс. С ЦСКА было очень непросто действовать именно во втором периоде из-за дальней скамейки, они здорово закидывают шайбу вглубь зоны и накладывают смены. Четвёртый матч серии мы проиграли именно во втором периоде, и нам нужно улучшать этот компонент», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.