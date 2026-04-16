Ги Буше: странное правило в КХЛ. У нас больше очков, а полуфинал дома начнёт «Локомотив»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1) прокомментировал старт полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» в Ярославле.

«Странное правило, весьма интересное: у нас больше очков по итогам регулярки, а преимущество домашней серии будет у «Локомотива». Обычно ты ждёшь другого. Конечно, дома играть приятно, мы лучшая команда лиги по выездным матчам. Ворота стоят везде одинаково, линии красные везде одинаковые», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ был сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» со счётом 4-0. «Авангард» в первом раунде одолел «Нефтехимик» (4-1).