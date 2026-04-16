Ги Буше: странное правило в КХЛ. У нас больше очков, а полуфинал дома начнёт «Локомотив»

Ги Буше: странное правило в КХЛ. У нас больше очков, а полуфинал дома начнёт «Локомотив»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4-1) прокомментировал старт полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Странное правило, весьма интересное: у нас больше очков по итогам регулярки, а преимущество домашней серии будет у «Локомотива». Обычно ты ждёшь другого. Конечно, дома играть приятно, мы лучшая команда лиги по выездным матчам. Ворота стоят везде одинаково, линии красные везде одинаковые», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ был сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» со счётом 4-0. «Авангард» в первом раунде одолел «Нефтехимик» (4-1).

