Владислав Третьяк высказался о вылете ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина — 2026

Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал поражение армейского клуба в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1-4).

«Игра ЦСКА в плей-офф отличается от того, что было в начале сезона. К сожалению, одной шайбы мало, чтобы выигрывать, нужна результативность. Если голов нет, то трудно замахнуться на кубок. Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина. Хоккей хороший был, но выигрывает сильнейший», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о быстром пропущенном голе от Джованни Фьоре.