Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк высказался о вылете ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина — 2026

Комментарии

Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал поражение армейского клуба в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Игра ЦСКА в плей-офф отличается от того, что было в начале сезона. К сожалению, одной шайбы мало, чтобы выигрывать, нужна результативность. Если голов нет, то трудно замахнуться на кубок. Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина. Хоккей хороший был, но выигрывает сильнейший», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о быстром пропущенном голе от Джованни Фьоре.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android