«Он легенда игры». Том Уилсон — о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высоко оценил значимость российского форварда Александра Овечкина для клуба, города и Национальной хоккейной лиги.

«Столько всего остаётся неизвестным. Он значит очень много для всех в этой раздевалке. Он легенда игры. Он так много сделал для меня лично, для каждого парня, для города, для лиги. В конце концов, он же Ови. Сейчас он может делать всё, что захочет», — приводит слова Уилсона журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

