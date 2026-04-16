«Коламбус» продлил контракт с главным тренером Боунессом

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с главным тренером Риком Боунессом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Боунесс возглавил клуб в январе 2026 года, сменив на посту Дина Эвасона. Под руководством 71-летнего канадца «Коламбус» сыграл 37 матчей и одержал 21 победу.

«С момента своего прихода Рик проделал выдающуюся работу. Всем нам было очевидно, что он — именно тот человек, который должен возглавить наш клуб. Рик наладил прочные отношения с нашими игроками, и они будут только выигрывать от его руководства, пока мы учимся на горьких уроках этого сезона и работаем над достижением нашей цели — побороться за Кубок Стэнли», — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

