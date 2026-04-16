Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 16 апреля 2026 года

Сегодня, 16 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Горняк-УГМК» – «Металлург» Нк — 4:7;

«Рязань-ВДВ» – «Нефтяник» — 1:2.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 3-1.

2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 3-1.

3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 3-0.

4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 1-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.