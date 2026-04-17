Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Кудашов отреагировал на слухи, что Ротенберг может возглавить московское «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал информацию, что новым главным тренером «Динамо» может стать Роман Ротенберг.

«В сложившейся ситуации я к этому отношусь положительно. Объясню просто. Люди могут иметь разные мнения, но, что бы ни говорили критики, сейчас это было бы лучшим решением. Роман Борисович имеет большой опыт работы в клубе и сборной. Как генеральный менеджер он дважды выигрывал Кубок Гагарина, как глава штаба — Олимпийские игры. Как тренер брал Кубок Континента, что, поверьте, очень и очень непросто, учитывая сегодняшнюю конкуренцию КХЛ, дважды выходил в финал Западной конференции. В его предыдущем клубе была чётко выстроена вертикаль, росли и прогрессировали хоккеисты, выигрывали Кубок Харламова. Многие ребята, прошедшие СКА и сборные, играют на ведущих ролях в КХЛ и НХЛ. Ротенберг живёт хоккеем и делает очень многое для его развития. Мы работали вместе, соперничали, и, считаю, в лиге точно должен работать такой специалист, который горит своим делом. Если раньше СКА с ним боролся за кубок и основной командой, и молодёжкой, то теперь команды петербургской системы вылетают в первых раундах», — приводит слова Кудашова «Спорт-экспресс».

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо».

Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
