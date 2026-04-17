Кудашов отреагировал на слухи, что Ротенберг может возглавить московское «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал информацию, что новым главным тренером «Динамо» может стать Роман Ротенберг.

«В сложившейся ситуации я к этому отношусь положительно. Объясню просто. Люди могут иметь разные мнения, но, что бы ни говорили критики, сейчас это было бы лучшим решением. Роман Борисович имеет большой опыт работы в клубе и сборной. Как генеральный менеджер он дважды выигрывал Кубок Гагарина, как глава штаба — Олимпийские игры. Как тренер брал Кубок Континента, что, поверьте, очень и очень непросто, учитывая сегодняшнюю конкуренцию КХЛ, дважды выходил в финал Западной конференции. В его предыдущем клубе была чётко выстроена вертикаль, росли и прогрессировали хоккеисты, выигрывали Кубок Харламова. Многие ребята, прошедшие СКА и сборные, играют на ведущих ролях в КХЛ и НХЛ. Ротенберг живёт хоккеем и делает очень многое для его развития. Мы работали вместе, соперничали, и, считаю, в лиге точно должен работать такой специалист, который горит своим делом. Если раньше СКА с ним боролся за кубок и основной командой, и молодёжкой, то теперь команды петербургской системы вылетают в первых раундах», — приводит слова Кудашова «Спорт-экспресс».

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо».