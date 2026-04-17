Российский нападающий подписал контракт с фарм‑клубом «Бостона»

Генеральный менеджер «Провиденс Брюинз» Эван Голд 16 апреля объявил, что клуб подписал с нападающим Максимом Андреевым пробный профессиональный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний Андреев в этом сезоне провёл 70 матчей за «Маринерс», записав на свой счёт 62 (19+43) очка.

Форвард ростом 183 см и весом 83 кг ранее сыграл пять матчей в АХЛ за «Коачелла Вэлли» в сезоне-2023/2024. Уроженец Москвы выступал за Корнеллский университет с 2018 по 2023 год, после чего начал профессиональную карьеру.

«Провиденс Брюинз» является фарм-клубом команды НХЛ «Бостон Брюинз». «Провиденс Брюинз» досрочно выиграл Атлантический дивизион АХЛ. В регулярном чемпионате команде осталось провести два матча.