Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил 20-й гол в регулярном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Ютой Маммот». Встреча проходит на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США). На момент написания новости идёт второй период, со счётом 2:1 ведут хозяева.

Всего в текущем сезоне в активе 31-летнего российского форварда 48 очков (20 голов и 28 результативных передач) в 80-ти матчах НХЛ. На данный момент Бучневич занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров клуба.

«Сент-Луис Блюз» потерял все шансы попасть в плей-офф и текущая игра станет для команды последней в нынешнем сезоне.