Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил 20-й гол в регулярном сезоне НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Ютой Маммот». Встреча проходит на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США). На момент написания новости идёт второй период, со счётом 2:1 ведут хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
2-й период
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Зутер) – 03:45 1:1 Карконе (Петерка, Марино) – 16:55 2:1 Круз (Уигар, Келлер) – 20:45 2:2 Томас (Холлоуэй) – 28:14 2:3 Томас (Фаулер, Холлоуэй) – 31:07
Всего в текущем сезоне в активе 31-летнего российского форварда 48 очков (20 голов и 28 результативных передач) в 80-ти матчах НХЛ. На данный момент Бучневич занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров клуба.
«Сент-Луис Блюз» потерял все шансы попасть в плей-офф и текущая игра станет для команды последней в нынешнем сезоне.
