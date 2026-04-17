Тренер «Вашингтона»: Овечкин делает вещи, которые не поддаются ни логике, ни ожиданиям

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«На протяжении последних двух лет, да и в этом сезоне снова, он делает столько вещей, которые не поддаются ни логике, ни ожиданиям. Как тренер ты просто думаешь: «Как он это делает? И «как в его возрасте ему удаётся быть настолько продуктивным?» — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.