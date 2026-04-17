Виннипег Джетс – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 17 апреля 2026, счет 1:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сан-Хосе» разгромил «Виннипег» в гостях. У Чернышова — гол
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась поражением хозяев со счётом 1:6.

1:0 Кёпке – 03:28     1:1 Чернышов (Эклунд, Селебрини) – 06:26 (pp)     1:2 Смит (Селебрини, Клингберг) – 16:54     1:3 Граф – 25:51     1:4 Миса (Эклунд, Клингберг) – 38:01     1:5 Эклунд (Ферраро, Шервуд) – 39:55     1:6 Селебрини (Клингберг, Смит) – 41:14    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Коул Кёпке. Российские нападающие Никита Чибриков и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

В составе победителей голами отметились Маклин Селебрини (1+2), Вильям Эклунд (1+1), Уилл Смит (1+1), Коллин Граф, Майкл Миса и российский форвард Игорь Чернышов. Три ассиста на счету шведского защитника Йона Клингберга. Другие россияне в составе «Сан-Хосе», защитники Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Орлов, голевыми действиями не отметились. Российский голкипер клуба Ярослав Аскаров в этом матче уступил своё место американцу Алексу Недельковичу.

Для обеих команд этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — ни одна из них не попала в плей-офф.

