Юта Маммот – Сент-Луис Блюз, результат матча 17 апреля 2026, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Бучневича и хет-трик Томаса помогли «Сент-Луису» обыграть в гостях «Юту»
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

0:1 Бучневич (Кайру, Зутер) – 03:45     1:1 Карконе (Петерка, Марино) – 16:55     2:1 Круз (Уигар, Келлер) – 20:45     2:2 Томас (Холлоуэй) – 28:14     2:3 Томас (Фаулер, Холлоуэй) – 31:07     3:3 Ямамото (Уигар, Келлер) – 38:52     3:4 Майлу – 57:03     3:5 Томас (Снаггеруд, Броберг) – 59:22    

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Карконе, Лоусон Круз и Кайлер Ямамото.

В составе гостей гол записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич (20-й в сезоне), у Роберта Томаса хет-трик, Логан Майлу забросил одну шайбу.

Российские хоккеисты Михаил Сергачёв, Дмитрий Симашев (оба «Юта») и Алексей Торопченко («Сент-Луис»).

В первом раунде Кубка Стэнли «Юта Маммот» встретится с «Вегас Голден Найтс».

