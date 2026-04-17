Гол Бучневича и хет-трик Томаса помогли «Сент-Луису» обыграть в гостях «Юту»
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Зутер) – 03:45 1:1 Карконе (Петерка, Марино) – 16:55 2:1 Круз (Уигар, Келлер) – 20:45 2:2 Томас (Холлоуэй) – 28:14 2:3 Томас (Фаулер, Холлоуэй) – 31:07 3:3 Ямамото (Уигар, Келлер) – 38:52 3:4 Майлу – 57:03 3:5 Томас (Снаггеруд, Броберг) – 59:22
В составе хозяев шайбы забросили Майкл Карконе, Лоусон Круз и Кайлер Ямамото.
В составе гостей гол записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич (20-й в сезоне), у Роберта Томаса хет-трик, Логан Майлу забросил одну шайбу.
Российские хоккеисты Михаил Сергачёв, Дмитрий Симашев (оба «Юта») и Алексей Торопченко («Сент-Луис»).
В первом раунде Кубка Стэнли «Юта Маммот» встретится с «Вегас Голден Найтс».
