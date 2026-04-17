Матвей Мичков рассказал, как Александр Овечкин предложил ему поменяться клюшками

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков рассказал про общение с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Алекс Овечкин — это легенда. Для меня он всегда был лучшим снайпером в лиге.… Я написал ему: «Можем поговорить минутку?» — и он ответил: «Без проблем». На следующий день он спросил меня: «Можем поменяться клюшками?» Я ответил: «Без проблем, давай поменяемся», — приводит слова Мичкова официальный сайт НХЛ.

Во втором сезоне в НХЛ нападающий «Филадельфия Флайерз» набрал 51 очко (20 голов, 31 результативная передача) в 81 игре. В сезоне 2024/25 он занял второе место среди новичков НХЛ с 63 очками (26 голов, 37 результативных передач) в 80 играх.

