Нэшвилл Предаторз – Анахайм Дакс, результат матча 17 апреля 2026, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» проиграл «Анахайму» в матче с девятью шайбами
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась поражением хозяев со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Пилинг, Карлсон) – 01:36     1:1 Стэмкос (O'Hara) – 10:09     2:1 Форсберг (Уфко, Стэмкос) – 15:55 (pp)     2:2 Лакомб (Труба, Мактавиш) – 19:39     2:3 Киллорн (Карлсон, Гранлунд) – 24:33     3:3 Форсберг (Евангелиста, Уфко) – 34:37     4:3 Стэмкос (О'Райлли, Евангелиста) – 35:23 (pp)     4:4 Люно (Гранлунд, Вьель) – 44:17     4:5 Терри (Гранлунд, Карлссон) – 57:06 (pp)    

В составе «Нэшвилла» по дублю оформили Стивен Стэмкос (2+1) и Филип Форсберг. Люк Евангелиста отдал два ассиста. Российский форвард Фёдор Свечков в этом матче запомнился только двухминутным удалением за подножку.

За «Анахайм» шайбы забрасывали Каттер Готье, Джексон Лакомб, Алекс Киллорн, Тристан Люно и Трой Терри. Три голевые передачи на счету Микаэля Гранлунда. Российский форвард Павел Минтюков в этой игре результативными действиями не отметился.

Для «Нэшвилла» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — команда не попала в плей-офф. «Анахайм» сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.

