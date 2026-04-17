«Нэшвилл» проиграл «Анахайму» в матче с девятью шайбами

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась поражением хозяев со счётом 4:5.
В составе «Нэшвилла» по дублю оформили Стивен Стэмкос (2+1) и Филип Форсберг. Люк Евангелиста отдал два ассиста. Российский форвард Фёдор Свечков в этом матче запомнился только двухминутным удалением за подножку.
За «Анахайм» шайбы забрасывали Каттер Готье, Джексон Лакомб, Алекс Киллорн, Тристан Люно и Трой Терри. Три голевые передачи на счету Микаэля Гранлунда. Российский форвард Павел Минтюков в этой игре результативными действиями не отметился.
Для «Нэшвилла» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — команда не попала в плей-офф. «Анахайм» сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.
- 17 апреля 2026
