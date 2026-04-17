Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стали известны сроки восстановления после травмы форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля

Комментарии

Тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох сообщил, когда будет готов играть нападающий клуба Леон Драйзайтль.

«Я ожидаю, что он присоединится к нам в первом раунде, будь то первая, четвёртая или пятая игра, неважно, но пока мы просто живём сегодняшним днём», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил травму после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

Немецкий нападающий провёл в текущем сезоне 65 матчей, в которых набрал 97 очков (35 голов и 62 передачи).

Комментарии
