Стали известны сроки восстановления после травмы форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля

Тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох сообщил, когда будет готов играть нападающий клуба Леон Драйзайтль.

«Я ожидаю, что он присоединится к нам в первом раунде, будь то первая, четвёртая или пятая игра, неважно, но пока мы просто живём сегодняшним днём», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил травму после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

Немецкий нападающий провёл в текущем сезоне 65 матчей, в которых набрал 97 очков (35 голов и 62 передачи).