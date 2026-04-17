«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе хозяев шайбы забрасывали Морган Фрост, Зейн Парек и Джоэль Фараби. Два ассиста на счету Райана Строума. Российский форвард Айдар Суниев в этом матче запомнился только двухминутным удалением за атаку игрока, не владеющего шайбой. Другой нападающий из России Матвей Гридин в этой игре результативными действиями не отметился.

В составе гостей отличился Куинтон Байфилд. Российский форвард Артемий Панарин очков не набрал.

Для «Калгари» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — клуб не попал в плей-офф. «Лос-Анджелес» сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.