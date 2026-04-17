Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 17 апреля 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Калгари» обыграл «Лос-Анджелес» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии

В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Фрост (Гридин, Коронато) – 25:21 (pp)     1:1 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 26:43     2:1 Парек (Уайтклауд, Строум) – 46:08     3:1 Фараби (Уайтклауд) – 59:20    

В составе хозяев шайбы забрасывали Морган Фрост, Зейн Парек и Джоэль Фараби. Два ассиста на счету Райана Строума. Российский форвард Айдар Суниев в этом матче запомнился только двухминутным удалением за атаку игрока, не владеющего шайбой. Другой нападающий из России Матвей Гридин в этой игре результативными действиями не отметился.

В составе гостей отличился Куинтон Байфилд. Российский форвард Артемий Панарин очков не набрал.

Для «Калгари» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — клуб не попал в плей-офф. «Лос-Анджелес» сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android