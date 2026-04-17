4 передачи Макдэвида и хет-трик Савуа помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе хозяев шайбы забросили Джош Самански, Мэтт Савуа (3), Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Дак. Канадский нападающий Конор Макдэвид оформил ассистентский покер.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тай Мюллер.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Кирилл Кудрявцев («Кэнакс») результативными действиями не отметились.