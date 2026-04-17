Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 17 апреля 2026, счет 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 передачи Макдэвида и хет-трик Савуа помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Самански (Дак, Бушар) – 01:58     2:0 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 06:48     2:1 Мюллер (Дуглас, Ланкинен) – 12:10     3:1 Савуа (Макдэвид) – 14:35 (pp)     4:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 19:02     5:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 36:46 (pp)     6:1 Дак (Мёрфи, Нурс) – 48:20    

В составе хозяев шайбы забросили Джош Самански, Мэтт Савуа (3), Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Дак. Канадский нападающий Конор Макдэвид оформил ассистентский покер.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тай Мюллер.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Кирилл Кудрявцев («Кэнакс») результативными действиями не отметились.

