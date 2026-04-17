4 передачи Макдэвида и хет-трик Савуа помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»
Поделиться
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Самански (Дак, Бушар) – 01:58 2:0 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 06:48 2:1 Мюллер (Дуглас, Ланкинен) – 12:10 3:1 Савуа (Макдэвид) – 14:35 (pp) 4:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 19:02 5:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 36:46 (pp) 6:1 Дак (Мёрфи, Нурс) – 48:20
В составе хозяев шайбы забросили Джош Самански, Мэтт Савуа (3), Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Дак. Канадский нападающий Конор Макдэвид оформил ассистентский покер.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тай Мюллер.
Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Кирилл Кудрявцев («Кэнакс») результативными действиями не отметились.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:14
-
06:10
-
05:42
-
05:34
-
05:17
-
03:52
-
03:47
-
02:57
-
01:41
- 16 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:49
-
22:30
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:27
-
21:06
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:50
-
20:30
-
20:12
-
19:57
-
19:40
-
19:26
-
19:10