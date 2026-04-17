Колорадо Эвеланш – Сиэтл Кракен, результат матча 17 апреля 2026, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Колорадо» обыграл «Сиэтл». У Ничушкина — два ассиста
В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бланкенбург (Бёрнс, Ничушкин) – 37:38     2:0 Келли (Макар, Ничушкин) – 52:19    

В составе хозяев шайбы забрасывали Ник Бланкенбург и Паркер Келли — с передач российского нападающего Валерия Ничушкина. Другой форвард из России, Захар Бардаков, в этом матче результативными действиями не отметился.

Для «Сиэтла» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — клуб не попал в плей-офф. «Колорадо» занял первое место в Западной конференции и сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.

Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
