«Колорадо» обыграл «Сиэтл». У Ничушкина — два ассиста

В ночь с 16 на 17 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе хозяев шайбы забрасывали Ник Бланкенбург и Паркер Келли — с передач российского нападающего Валерия Ничушкина. Другой форвард из России, Захар Бардаков, в этом матче результативными действиями не отметился.

Для «Сиэтла» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — клуб не попал в плей-офф. «Колорадо» занял первое место в Западной конференции и сыграет в матчах на вылет, которые стартуют в ночь на 19 апреля. Пары определятся позднее.