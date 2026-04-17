Макклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе»
19-летний канадский нападающий Макклин Селебрини стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл в гостях «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кёпке – 03:28 1:1 Чернышов (Эклунд, Селебрини) – 06:26 (pp) 1:2 Смит (Селебрини, Клингберг) – 16:54 1:3 Граф – 25:51 1:4 Миса (Эклунд, Клингберг) – 38:01 1:5 Эклунд (Ферраро, Шервуд) – 39:55 1:6 Селебрини (Клингберг, Смит) – 41:14
Канадский нападающий набрал три очка (1+2) и был признан первой звездой встречи. Его шайба в третьем периоде стала исторической — Селебрини достиг отметки в 115 очков за сезон, установив новый клубный рекорд. Он превзошёл достижение Джо Торнтона, державшееся с сезона-2006/07.
По итогам регулярного чемпионата Селебрини записал на свой счёт 115 (45+70) баллов в 82 матчах и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров лиги.
Материалы по теме
- 17 апреля 2026
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:14
-
06:10
-
05:42
-
05:34
-
05:17
-
03:52
-
03:47
-
02:57
-
01:41
- 16 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:13
-
22:49
-
22:30
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:27
-
21:06
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:50
-
20:30
-
20:12
-
19:57
-
19:40
-
19:26
-
19:10