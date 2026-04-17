Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе»
Комментарии

19-летний канадский нападающий Макклин Селебрини стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл в гостях «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кёпке – 03:28     1:1 Чернышов (Эклунд, Селебрини) – 06:26 (pp)     1:2 Смит (Селебрини, Клингберг) – 16:54     1:3 Граф – 25:51     1:4 Миса (Эклунд, Клингберг) – 38:01     1:5 Эклунд (Ферраро, Шервуд) – 39:55     1:6 Селебрини (Клингберг, Смит) – 41:14    

Канадский нападающий набрал три очка (1+2) и был признан первой звездой встречи. Его шайба в третьем периоде стала исторической — Селебрини достиг отметки в 115 очков за сезон, установив новый клубный рекорд. Он превзошёл достижение Джо Торнтона, державшееся с сезона-2006/07.

По итогам регулярного чемпионата Селебрини записал на свой счёт 115 (45+70) баллов в 82 матчах и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android