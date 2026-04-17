Макклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе»

19-летний канадский нападающий Макклин Селебрини стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл в гостях «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.

Канадский нападающий набрал три очка (1+2) и был признан первой звездой встречи. Его шайба в третьем периоде стала исторической — Селебрини достиг отметки в 115 очков за сезон, установив новый клубный рекорд. Он превзошёл достижение Джо Торнтона, державшееся с сезона-2006/07.

По итогам регулярного чемпионата Селебрини записал на свой счёт 115 (45+70) баллов в 82 матчах и вошёл в топ-4 лучших бомбардиров лиги.