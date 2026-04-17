Стали известны две пары плей-офф НХЛ от Западной конференции

Стали известны ещё две пары первого раунда плей-офф НХЛ от Западной конференции.

Это произошло в заключительный день регулярного чемпионата после побед «Анахайма» над «Нэшвиллом» (5:4) и «Эдмонтона» над «Ванкувером» (6:1).

«Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо», а «Эдмонтон» и «Анахайм» сыграют между собой.

Ранее были сформированы ещё две пары от Запада: «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» — с «Ютой».

Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году клуб не сумел выйти в плей-офф НХЛ.