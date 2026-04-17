Стали известны две пары плей-офф НХЛ от Западной конференции
Стали известны ещё две пары первого раунда плей-офф НХЛ от Западной конференции.
Это произошло в заключительный день регулярного чемпионата после побед «Анахайма» над «Нэшвиллом» (5:4) и «Эдмонтона» над «Ванкувером» (6:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Пилинг, Карлсон) – 01:36 1:1 Стэмкос (O'Hara) – 10:09 2:1 Форсберг (Уфко, Стэмкос) – 15:55 (pp) 2:2 Лакомб (Труба, Мактавиш) – 19:39 2:3 Киллорн (Карлсон, Гранлунд) – 24:33 3:3 Форсберг (Евангелиста, Уфко) – 34:37 4:3 Стэмкос (О'Райлли, Евангелиста) – 35:23 (pp) 4:4 Люно (Гранлунд, Вьель) – 44:17 4:5 Терри (Гранлунд, Карлссон) – 57:06 (pp)
«Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо», а «Эдмонтон» и «Анахайм» сыграют между собой.
Ранее были сформированы ещё две пары от Запада: «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» — с «Ютой».
Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.
В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году клуб не сумел выйти в плей-офф НХЛ.
