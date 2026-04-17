Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Это произошло в заключительный день регулярного чемпионата после побед «Анахайма» над «Нэшвиллом» (5:4) и «Эдмонтона» над «Ванкувером» (6:1).

Пары первого раунда Кубка Стэнли-2026

Западная конференция:

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»;

«Даллас» — «Миннесота»;

«Вегас» — «Юта»;

«Эдмонтон» — «Анахайм».

Восточная конференция:

«Баффало» — «Бостон»;

«Тампа» — «Монреаль»;

«Каролина» — «Оттава»;

«Питтсбург» — «Филадельфия».

Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ.