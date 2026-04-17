Иван Демидов — лучший бомбардир сезона НХЛ среди новичков

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов завершил регулярный чемпионат НХЛ в статусе самого результативного новичка.

20-летний нападающий «Канадиенс» набрал 62 очка (19 голов и 43 результативные передачи) в 82 матчах и стал лидером среди всех дебютантов лиги. Его ближайшим преследователем оказался канадский форвард Беккетт Сеннеке из «Анахайм Дакс» с 60 баллами (23+37). Третье место занял защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (Канада), записавший на свой счёт 59 очков (23+36).

Успех Демидова делает его одним из главных претендентов на «Колдер Трофи», который ежегодно вручается лучшему дебютанту сезона.